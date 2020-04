Lagardère : semaine compliquée après l'entrée au capital de Vivendi

Lagardère : semaine compliquée après l'entrée au capital de Vivendi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère essuie l'une des plus fortes baisses de la semaine sur le SBF120 avec un titre qui abandonne environ 15%. Il faut dire que l'action avait fortement grimpé au cours des dernières semaines sur fond de rumeurs liées à une éventuelle évolution de son tour de table et à la pression exercée par le fonds Amber sur le management. Des bruits de marché confirmés ces derniers jours par l'annonce de Vivendi. Le groupe de médias et de divertissements a en effet annoncé avoir acquis pas moins de 10,6% du capital de Lagardère ! Il s'agit, selon Vivendi, d'un placement financier à long terme "témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français, fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile".

Les opérateurs interprètent ce mouvement de diverse manière, estimant qu'il pourrait permettre à Vincent Bolloré d'acquérir des actifs de Lagardère dans le cadre d'un éventuel démantèlement du groupe, ou encore de préparer le terrain en vue de la prise de contrôle future de la société si Arnaud Lagardère venait à en sortir, ou tout simplement de réaliser une belle plus-value.