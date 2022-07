Lagardère salue le gain d'appel d'offres pour l'exploitation des magasins Duty Free et Mode des aéroports de Paris

(Boursier.com) — A l'issue de la consultation publique lancée en novembre 2021, Lagardère Travel Retail a été retenue comme co-actionnaire de Groupe ADP au sein de la future entreprise commune Extime Duty Free qui sera chargée, pour une durée de 10 ans, de la conception, de l'aménagement et de l'exploitation de près de 150 points de vente Duty Free et Mode dans les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

"Je tiens à remercier le Groupe ADP et son Président-Directeur Général, Monsieur Augustin de Romanet, pour leur confiance. C'est une grande fierté pour notre Groupe de poursuivre son partenariat avec les équipes d'ADP. Un immense bravo aux collaborateurs de Lagardère Travel Retail qui, sous le leadership de Dag Rasmussen, ont mis tout leur talent et leur pugnacité dans la conquête de cette belle victoire. Le Groupe se réjouit de ce succès qui couronne le savoir-faire et l'excellence opérationnelle de Lagardère Travel Retail, dont la détermination à satisfaire ses clients et partenaires est totale", commente Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA, qui poursuit : "A cette occasion, je voudrais réaffirmer, avec Pierre Leroy, notre détermination sans faille à bâtir le leader mondial du Travel Retail et de l'Édition, double objectif stratégique lancé il y a plusieurs années lorsque nous avons décidé de concentrer toutes les forces du Groupe sur le développement de ces deux métiers. L'arrivée de Vivendi dans notre capital, qui a permis entre autres de conserver l'intégrité du Groupe, est un atout considérable qui va nous donner des moyens supplémentaires pour cette grande ambition".