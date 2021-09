Lagardère : s'envole, OPA en vue de Vivendi

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Lagardère s'envole logiquement de plus de 20% à 23,4 euros alors que le propriétaire de 'Paris Match', du 'JDD', de la radio 'Europe 1' ainsi que de la maison d'édition Hachette, s'apprête à passer sous le giron de Vivendi. Le groupe de divertissements et de médias a en effet accepté de reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) dans Lagardère, et a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du capital.

Vivendi, qui détient déjà 27% de Lagardère, précise que l'opération sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022 au prix de 24,10 euros par action, pour un total de 610 millions d'euros, ce qui portera sa participation à 45%. L'acquisition est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne.

Amber Capital, qui a longtemps fait pression sur Arnaud Lagardère pour réformer sa gouvernance, détient un peu plus de 25 millions d'actions Lagardère, soit 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques du groupe, ce qui va permettre à Vivendi de porter sa participation de 27,2% à 45,1% du capital de Lagardère et à 36,1% des droits de vote. Vivendi franchira donc ainsi le seuil des 30% du capital et des droits de vote de Lagardère, ce qui l'oblige à lancer une OPA sur l'ensemble du groupe.

"Cette cession marque l'aboutissement d'un long processus, et d'une stratégie d'investissement dont les objectifs ont été atteints, en matière de gouvernance et de choix stratégiques structurants, pour l'investisseur et l'actionnaire de référence que nous avons été", a commenté Olivier Fortesa, associé gérant d'Amber Capital. "L'avenir appartient à un autre type d'actionnariat, industriel, qui va se consacrer au développement du groupe".

Le groupe Lagardère se réjouit de son côté "du projet d'investissement que souhaite réaliser Vivendi en acquérant la participation d'Amber Capital. Ce projet témoigne de la confiance de Vivendi dans la pertinence du modèle stratégique de Lagardère basé sur la complémentarité de ses activités et son efficacité opérationnelle. Il conforte le respect de l'intégrité du groupe Lagardère et le soutien apporté à son management. Le conseil d'administration de Lagardère sera, le moment venu, invité à rendre, dans le respect de la règlementation boursière, son avis motivé sur le projet d'offre publique qui sera déposé si Vivendi réalise cette acquisition", a réagi la firme d'Arnaud Lagardère.