Lagardère : résultat opérationnel courant négatif au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Lagardère a vu son chiffre d'affaires tomber à 2,088 milliards d'euros au premier semestre 2020, soit une évolution de - 38 % en données comparables. Après un 1er trimestre 2020 à - 13 %, toutes les activités ont été plus fortement affectées par la crise sanitaire mondiale lors du 2e trimestre.

Lagardère Publishing affiche un chiffre d'affaires semestriel de 971 ME, en baisse de - 8 %. Ce repli, lié aux mesures de confinement, s'est concentré sur les deux premiers mois du 2e trimestre. Ensuite, la branche a enregistré un mois de juin exceptionnel à + 21 % par rapport à juin 2019, porté par de nombreux best-sellers en France et à l'étranger démontrant la place éminente du livre dans les habitudes de consommation.

Lagardère Travel Retail affiche un chiffre d'affaires de 947 ME, en baisse de - 55 %. La fermeture quasi-complète des réseaux aéroportuaires mondiaux, en particulier entre mi-mars et mi-juin, période la plus affectée, a entraîné une baisse du chiffre d'affaires avec un point bas atteint en avril (- 91 % par rapport à 2019), comme annoncé le 30 avril 2020. " Nous avons assisté à une légère amélioration de l'activité à des niveaux d'environ - 82 % au mois de juin par rapport à 2019 et - 65 % attendu pour le mois de juillet ", commente Lagardère.

Le résultat opérationnel courant (Résop Groupe) du premier semestre s'établit à - 218 ME contre + 88 ME en 2019. Lagardère Publishing enregistre un Résop quasi stable de + 27 ME (+ 36 EEUR en 2019). En revanche pour Lagardère Travel Retail, le Résop est en retrait à - 209 ME contre + 46 ME en 2019. Le résultat net part du Groupe s'affiche à - 481 ME contre + 52 ME en 2019.

L'endettement net s'établit à 2.048 ME au 30 juin 2020, soit une dégradation de 587 ME par rapport à décembre 2019. Les besoins de financement ont été principalement couverts par deux tirages sur la ligne de crédit syndiquée pour un montant total de 800 ME. Comme annoncé le 30 avril 2020, Lagardère a obtenu la suspension des covenants sur la ligne de 1.250 ME pour l'année 2020, assurant ainsi sa liquidité.

À noter qu'au 30 juin 2020, le groupe disposait de 1.021 ME en trésorerie et équivalents de trésorerie, soit 108 ME de plus qu'à fin décembre 2019. Lagardère estime que cette liquidité est suffisante pour couvrir ses besoins pour les 12 prochains mois, y compris dans un scénario prudent.