Lagardère réduit ses pertes au premier semestre

Lagardère réduit ses pertes au premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère publie pour son premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,076 milliards d'euros, soit une évolution de +5% en données comparables. Le résop groupe s'établit à 3 millions d'euros (-218 ME en 2020) et la perte nette, part du groupe, s'affiche à 171 millions d'euros contre 422 millions d'euros un an plus tôt. Lagardère Publishing enregistre le résop le plus élevé depuis 10 ans à 110 ME et Lagardère Travel Retail un résop de -96 ME.

A fin juin 2021, le free cash flow du groupe hors variation de BFR ressort à -12 millions d'euros contre -242 millions d'euros un an auparavant. L'endettement net ressort stable à 1,716 milliard d'euros.

Le groupe indique que les effets de la crise sanitaire sont très différents pour Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Pour l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte de nouveaux variants de Covid-19. Concernant Lagardère Publishing, l'absence de réforme scolaire en 2021 viendra contrebalancer les effets positifs de la publication d'un album d'Astérix au quatrième trimestre. Lagardère Publishing attend une marge opérationnelle légèrement supérieure à 10% pour l'année. Lagardère Travel Retail prévoit de minimiser le 'flow through' en 2021 à un niveau compris entre 15 et 20%.