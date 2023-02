Lagardère : récompensé pour sa performance extra-financière

(Boursier.com) — La nouvelle édition du Sustainability Yearbook de S&P Global a été officiellement dévoilée ce 7 février... Pour la 5e année consécutive, le groupe Lagardère est distingué par ce classement annuel qui récompense les sociétés les plus performantes en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

La notation de Lagardère a encore progressé au titre de 2022 avec un "percentile ranking" au sein de son secteur de 97/100 (93/100 en 2021).

Rappelons qu'afin de figurer dans le Sustainability Yearbook, les entreprises doivent se classer parmi les 15% les plus performantes de leur secteur et obtenir un score S&P Global ESG qui est à moins de 30% du score de la première société du secteur. Dans le cadre de cette édition 2023, plus de 7.800 entreprises réparties dans 61 secteurs d'activité ont été évaluées. Seulement 708 ont été retenues pour intégrer ce classement. Par ailleurs, la performance extra-financière du groupe Lagardère est aussi reconnue par les principales agences de notation ESG telles que Vigeo Eiris et Sustainalytics.