Lagardère : réaction du groupe à l'annonce dans la presse de l'ouverture d'une information judiciaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère SA a pris connaissance des informations publiées le 23 juillet 2021 par le journal 'Le Monde' selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte. Lagardère SA conteste fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article du Monde. La société respecte la loi et se défendra vigoureusement contre toute allégation contraire.

Lagardère SA déplore enfin la fuite dans la presse d'informations qui résulteraient d'une procédure d'instruction, en méconnaissance du secret de l'instruction qui est protégé pénalement, et a demandé à ses conseils d'engager toute procédure judiciaire en conséquence de cette violation.