Lagardere propose de ne pas verser de dividende

(Boursier.com) — Compte tenu de la solidarité et de la responsabilité des entreprises requises par le contexte sans précédent de la crise de la pandémie de Covid-19, et ayant pris connaissance des annonces du gouvernement appelant à l'annulation du paiement des dividendes, les Gérants, en accord avec le Conseil de Surveillance du groupe Lagardere, ont décidé de modifier l'allocation proposée des résultats de la Société pour l'exercice présentée à l'Assemblée Générale du 5 mai 2020, et ne pas verser de dividende.

Fonds de solidarité Covid-19

Lagardère a également décidé de mettre en place un «Fonds de solidarité Covid» auquel il contribue à hauteur de 5 millions d'euros, déduits des montants initialement réservés pour le paiement de ce dividende. Ce fonds a pour objectif de soutenir les initiatives du Groupe en faveur de ses collaborateurs dans le monde et, si possible, de ses partenaires, qui subissent tous les effets graves de cette crise exceptionnelle.

Ces mesures s'ajoutent aux grands plans d'actions mis en place par le Groupe dès le début de la crise pour atténuer ses impacts financiers et permettre la reprise des opérations dès que les conditions le permettent, avec la préoccupation première et constante de protéger ses collaborateurs ainsi que toutes ses parties prenantes...