Lagardère prend acte de la proposition de Vivendi

(Boursier.com) — Lagardère prend acte de la diffusion, le 20 novembre, par son actionnaire, Vivendi SE, d'un communiqué intitulé "Vivendi : proposition d'extension au 15 juin 2025 de la période d'exercice des droits de cession d'actions Lagardère", dont la teneur est reprise ci-après : "Vivendi annonce sa décision de proposer aux bénéficiaires des droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de son offre publique d'achat visant les actions Lagardère, d'étendre au 15 juin 2025 leur échéance actuellement fixée au 15 décembre 2023.

Cette proposition alignera la période d'exercice des droits de cession sur le premier exercice complet de Lagardère au cours duquel Vivendi aura été en mesure, une fois finalisée l'opération de rapprochement entre Vivendi et le groupe Lagardère, de mettre pleinement en oeuvre son projet stratégique. Elle sera soumise à une assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession convoquée pour le 11 décembre 2023 et qui devra, pour être effective, réunir au moins le cinquième des droits de cession existants et recueillir la majorité des deux tiers des voix.

Les autres termes et conditions des droits de cession, décrits dans la note d'information visée le 12 avril 2022 par l'Autorité des marchés financiers2 et rappelés en annexe, resteront inchangés, et notamment leur prix d'exercice de 24,10 euros garanti par les établissements présentateurs garants de l'offre publique".