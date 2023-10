Lagardère : plus de 15% de croissance du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le groupe Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 5,914 milliards d'euros, soit +18,1% en données publiées et +15,3% en données comparables (5 MdsE au 30 septembre 2022). L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +170 ME, principalement lié aux acquisitions de Marché International AG (Allemagne) et de Costa Coffee (Pologne) par Lagardère Travel Retail ainsi que de Welbeck Publishing Group (Royaume-Uni) par Lagardère Publishing, et par un effet de change défavorable de -48 ME, essentiellement lié à la dépréciation du dollar américain (-22 ME) et de la livre sterling (-17 ME).

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing s'établit à 2,014 MdsE, soit +0,9% en données publiées et +0,3% en données comparables (767 ME au 3e trimestre). Le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'établit à 3,719 MdsE, soit +31,2% en données publiées et +26,5% en données comparables par rapport au 30 septembre 2022 (1,39 MdE au 3e trimestre).

Le chiffre d'affaires du Groupe Lagardère du 3e trimestre ressort à 2,213 MdsE.

La situation de liquidité du Groupe continue d'être solide avec 1,178 MdE de liquidités disponibles, dont 346 ME de trésorerie et placements financiers au bilan et 832 ME de montant non tiré de la facilité de crédit renouvelable.

Perspectives

Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le groupe Lagardère demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence géographique diversifiée de ses deux principales branches :

- malgré les tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances relativement similaires à celles de 2022 ;

- dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives LEaP.