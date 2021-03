Lagardère : Pierre Leroy succède à Arnaud Nourry à la tête d'Hachette Livre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur proposition d'Arnaud Lagardère, le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé Pierre Leroy en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de Arnaud Nourry qui quitte le Groupe dans le cadre d'une séparation amiable.

Sur proposition de Pierre Leroy, le conseil d'administration d'Hachette Livre a également nommé Fabrice Bakhouche en qualité de Directeur Général Délégué.

Co-Gérant et Secrétaire Général du groupe Lagardère, Pierre Leroy est également Président de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (Imec), administrateur du fonds de dotation de la Bibliothèque Nationale de France, Président du jury du Prix de la littérature arabe et ancien membre du jury du Prix Médicis.