Lagardère : Patrick Valroff prend la présidence du Conseil de surveillance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Lagardère, réuni ce matin, a décidé, sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, de nommer M. Patrick Valroff, à compter de ce jour, Président du Conseil de surveillance et Président du Comité d'audit de Lagardère SCA, fonctions dont M. Xavier de Sarrau a annoncé son retrait pour des raisons d'ordre personnel. Celui-ci reste toutefois membre du conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance a salué le travail accompli depuis 2010 par M. de Sarrau, en particulier dans l'animation du Conseil "qui a favorisé une interaction constructive entre les membres et l'enrichissement des sujets traités". Patrick Valroff, membre très actif depuis une dizaine d'années dans les travaux du Conseil de surveillance et du Comité d'audit, dispose, outre son expertise financière, d'une connaissance approfondie du groupe et de ses activités.