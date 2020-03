Lagardère : pas de trêve coronavirus pour Amber Capital qui tente un putsch

(Boursier.com) — Pas de trêve coronavirus dans pour Amber Capital qui lance une nouvelle offensive sur Lagardère! Le fonds activiste va demander un renouvellement total du conseil de surveillance lors de la prochaine assemblée générale du groupe prévue le 5 mai prochain. Groupe en commandite, dont il critique depuis des années la gouvernance et la gestion.

Le fonds, qui revendique la place de premier actionnaire devant le Qatar, avec 16,42% du capital, veut créer un contre-pouvoir face à l'indéboulonnable Arnaud Lagardere, gérant commandité. Pêle-mêle, Amber réclame, sous forme de résolutions en vue de la prochaine AG, l'abandon de la commandite, une simplification de la structure du groupe, la réduction des coûts de la holding ainsi qu'une révision de la politique de dividende.

Parmi les personnalités proposées par Amber aux postes d'administrateurs, on retrouve Brigitte Taittinger-Jouyet, ex-patronne des parfums Annick Goutal et administratrice de Suez et de Fnac-Darty, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, et Patrick Sayer, ex patron d'Eurazeo, et qu'Amber souhaite voir accéder à la tête du conseil.

Amber propose de conserver Nicolas Sarkozy, qui a l'oreille du Qatar, au conseil, ainsi que Guillaume Pepy. Lagardère avait annoncé le mois dernier l'entrée dans son conseil de surveillance de l'ancien chef de l'Etat.