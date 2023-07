Lagardère : pas d'accord au JDD

(Boursier.com) — Après plusieurs semaines de discussions soutenues et 12 réunions, menées dans un esprit de concertation et de respect mutuel, la Direction de Lagardère News "prend acte, avec regrets, de l'absence d'accord avec la SDJ et les organisations syndicales".

La Direction de Lagardère News a soumis à la SDJ et aux organisations syndicales plusieurs propositions concrètes, "allant bien au-delà des obligations légales", dans l'objectif de trouver un accord permettant de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties prenantes.

La Direction de Lagardère "regrette la position de la SDJ, qui ne semble pas avoir pris en compte les ouvertures proposées par la Direction vis-à-vis des journalistes de la rédaction et a conduit à une rupture des négociations, qui est préjudiciable tant aux journalistes qu'aux lecteurs du Journal du Dimanche".

Geoffroy Lejeune est actuellement au travail et prépare avec la Direction les éditions du JDD à venir. Il prendra la direction effective de la rédaction à partir du 1er août.

Le JDD continuera "avec rigueur et excellence, comme il l'a toujours fait, de proposer une information de qualité à l'ensemble des lecteurs qui font confiance au journal depuis maintenant près de 75 ans".

Arnaud Lagardère déclare : " Je déplore cette issue alors que les discussions ont été menées par Constance Benqué, Présidente de Lagardère News et ses équipes, avec l'esprit constructif et ouvert, qui caractérise notre Groupe. L'actionnaire qui nomme le directeur de la rédaction ne fait que respecter la loi. Je souhaite que nous puissions désormais avancer pour rendre le JDD à ses lecteurs. Je le redis, nous ne ferons pas du JDD un tract idéologique ni un journal militant. Ce fantasme de l'extrême droite est infondé et méprisant. Le JDD restera une publication d'information généraliste, grand public et ouverte à tous les courants de pensée".