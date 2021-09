Lagardère : offre de rachat des obligations existantes de 500 ME

(Boursier.com) — Lagardère lance une offre de rachat sur ses obligations existantes de 500 ME portant intérêts au taux de 2,75% l'an et venant à échéance en 2023. Le groupe annonce, à la même occasion, son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros, d'un montant de 500 ME, sous réserve des conditions de marché.

L'offre de rachat est soumise à la satisfaction de certaines conditions ou à leur renonciation. L'acceptation du rachat des obligations existantes apportées à l'offre est à la seule discrétion de la Société. Un mécanisme d'allocation prioritaire des nouvelles obligations pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la Société en faveur des porteurs éligibles d'obligations existantes participant à l'offre de Rrchat et souhaitant souscrire à des nouvelles obligations.

L'objectif de cette offre de rachat est, notamment, de gérer proactivement l'endettement de la Société et d'étendre ses échéances obligataires.