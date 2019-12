Lagardère : offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports

Lagardère : offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son recentrage stratégique sur Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, le groupe Lagardère a reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports.

Ce projet de cession valorise Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions d'euros. Cette valorisation n'inclut pas le potentiel de création de valeur future de la participation de 25% de Lagardère Sports que conservera le groupe, ni les gains potentiels liés au contrat avec la Confédération Africaine de Football.

Le Groupe anticipe la reconnaissance d'une dépréciation estimée entre 210 et 240 millions d'euros qui reflète notamment la résiliation unilatérale du contrat avec la Confédération Africaine de Football.

Le projet de cession sera soumis aux instances représentatives du personnel concernées et sera conditionné à l'agrément des Autorités de Concurrence avec pour objectif une réalisation de la transaction avant la fin du premier trimestre 2020.

La cession permettra à Lagardère Sports de mettre en oeuvre son plan stratégique sous l'égide de son nouvel actionnaire.

Avec cette cession, Lagardère franchit une étape décisive de sa stratégie en concentrant désormais l'ensemble de ses efforts et ressources au développement de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail.

Le Groupe tiendra un Investor Day début 2020, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019 durant lequel il présentera la stratégie, les perspectives et la performance opérationnelle des activités de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail.

Jusqu'à une époque récente, le groupe Lagardère était composé de quatre branches d'activités : Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail, Lagardère Sports and Entertainment et Lagardère Active.

Courant 2018, le Groupe a amorcé un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.