Lagardère : nouvelle hausse

(Boursier.com) — Lagardère s'adjuge 3,1% à 15,8 euros en ce milieu de semaine, en hausse pour la troisième séance consécutive. Après Amber Capital, Vivendi a, à son tour, demandé en fin de semaine passée la convocation d'une assemblée générale, en vue notamment de remplacer plusieurs membres du conseil de surveillance de Lagardère.

Si le fonds activiste réclame la nomination de trois nouveaux membres et demande le départ de Guillaume Pépy, élu initialement avec son soutien, ainsi que celui de de Patrick Valroff et d'Yves Guillemot, le groupe de médias et de divertissement propose la nomination de Virginie Banet en lieu et place de Gilles Petit.

Ces demandes interviennent après que le mandat de gérant en commandite d'Arnaud Lagardère eut été prolongé de 4 ans.

Malgré leurs divergences sur le dossier, Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, ont conclu un accord le 11 août afin notamment d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire.