Lagardère : nouvelle étape en vue du projet de transformation

(Boursier.com) — Lagardère SCA a reçu de la part du greffe de la Cour d'Appel de Paris la confirmation de l'absence de recours formé contre la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ayant considéré que la transformation de la Société en société anonyme n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait. En conséquence, la transformation de la Société en société anonyme n'est désormais plus conditionnée qu'à l'approbation des associés commandités et des actionnaires commanditaires dont les Assemblées Générales se tiendront le 30 juin 2021, étant précisé que les associés commandités, d'une part, et les principaux actionnaires commanditaires de la Société, Vivendi, Qatar Holding LLC, Amber Capital et Financière Agache (dont les participations représentent, avec celle d'Arnaud Lagardère, 75% des droits de vote de la Société), d'autre part, se sont engagés à approuver le projet de transformation.