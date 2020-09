Lagardère : nouvelle dégradation d'analyste, nouvelle baisse du titre

Lagardère : nouvelle dégradation d'analyste, nouvelle baisse du titre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du SRD, Lagardère perd plus de 3% à 17 euros à l'ouverture du marché parisien, alignant une quatrième séance consécutive dans le rouge. Après Oddo BHF hier, Barclays a, à son tour, dégradé la valeur à 'pondération en ligne' malgré un objectif remonté de 16,2 à 19 euros. Les analystes ne sont plus que trois à recommander le titre à l''achat', sept étant à 'conserver' et deux à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 16,05 euros (consensus 'Bloomberg).