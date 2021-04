Lagardère : nouvelle chute des revenus au premier trimestre

Crédit photo © Lagardère

(Boursier.com) — Lagardère annonce, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros, en baisse de 33,5% (-29,8% en données comparables). Le groupe reste fortement pénalisé par la chute de ses activités de distribution spécialisée dans les transports ("travel retail") dont les revenus ont été divisés par plus de deux sur les trois premiers mois de l'année. A l'inverse, la branche Publishing fait preuve de résilience avec des revenus en hausse de 13,9% en données comparables. Le groupe évoque "les succès de frontlist et backlist en Littérature générale et Illustré, tant en France qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis" .

"Les effets de la crise sanitaire sont très différents pour Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Pour l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte de troisième vague de la pandémie de Covid-19. Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie sur l'intégralité du groupe", indique simplement la firme en guise de perspectives.