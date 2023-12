Lagardère : nominations

(Boursier.com) — Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général du groupe Lagardère, annonce plusieurs nominations au sein du groupe Lagardère et de Lagardère News...

Ainsi, au sein du groupe Lagardère, Michel Sibony est nommé Chargé de mission auprès du Président-Directeur Général, en charge des achats et de la performance. Sous la responsabilité d'Arnaud Lagardère, il aura notamment en charge le management des achats et le développement de synergies au sein du Groupe, y compris via des partenariats. Il conserve ses fonctions au sein du Groupe Bolloré, du Groupe Vivendi, et du Groupe Canal+.

Au sein de Lagardère News, Gérald-Brice Viret est nommé Chargé de mission pour les médias (à l'exclusion du pôle Lagardère Radio contrôlé par Arnaud Lagardère). Il reportera dans cette fonction à Maxime Saada, Vice-Président du groupe Lagardère. Gérald-Brice Viret conserve par ailleurs ses fonctions de Directeur Général de Canal+ France, en charge des Programmes et des Antennes.

Serge Nedjar est nommé Chargé de mission pour l'Information. Il reportera dans cette fonction à Gérald-Brice Viret. Serge Nedjar conserve par ailleurs ses fonctions de Directeur Général de CNEWS.