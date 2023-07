Lagardère : nette amélioration des résultats

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, le groupe Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 3,701 milliards d'euros, en forte progression à +22,3% en données publiées et +19% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +87 millions d'euros principalement lié aux acquisitions de Marché International et Costa Pologne chez Lagardère Travel Retail et de Welbeck Publishing Group chez Lagardère Publishing, ainsi que par un effet de change défavorable de -4 ME, lié principalement à la dépréciation de la livre sterling.

Le Résop Groupe s'établit à 141 ME, en amélioration de +34 ME par rapport à juin 2022 (107 ME).

Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 24 ME (25 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net part du groupe est un bénéfice de 45 ME (-45 ME au 1er semestre 2022).

Extension de la maturité de la liquidité financière

Au 30 juin, le Groupe bénéficie d'une liquidité de 1,062 MdE, composée d'une trésorerie de 400 ME et de la ligne de crédit renouvelable non tirée de 662 ME consentie par un pool de banques relationnelles du Groupe.

Le 29 juin, Lagardère SA a obtenu l'accord de l'ensemble de ses banques partenaires pour étendre du 30 avril 2024 au 30 avril 2025 la maturité de sa facilité de crédit de 982 ME. Cette possibilité d'extension était prévue par l'avenant au contrat de crédit syndiqué conclu en avril 2022 entre Lagardère SA et ses banques partenaires, sous réserve de l'accord des banques.

Perspectives

Dans un environnement économique incertain, le groupe Lagardère demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence géographique diversifiée de ses deux principales branches :

- malgré les tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances relativement similaires à celles de 2022

- dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives LEaP.