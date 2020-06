Lagardère : net repli

(Boursier.com) — Lagardère retombe de 3,8% à 12,2 euros à la mi-journée à Paris après avoir rebondi de près de 50% au cours des trois derniers mois. Oddo BHF maintient son avis 'neutre' et sa cible de 16 euros sur le dossier alors qu'on a appris en début de semaine que le groupe aurait mis en vente son pôle spectacle, qui intègre notamment les salles du Casino de Paris, des Folies Bergère et du Bataclan à Paris ainsi que les "arenas" de Bordeaux et d'Aix. Selon une information des 'Echos', le groupe d'Arnaud Lagardère souhaiterait obtenir 70 millions d'euros de cette cession.

En outre, Nicolas de Tavernost a profité hier de l'AG du Groupe M6 pour réaffirmer son intérêt pour les radios musicales de Lagardère : "nous savons qu'il y a des projets dans le groupe Lagardère de céder tel ou tel actif radio et évidemment nous nous intéressons à ces actifs".