Lagardère : mauvaise semaine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère affiche l'une des plus fortes baisses de la semaine sur le SBF120 avec un titre qui abandonne près de 8%. L'exposition du groupe à l'Asie et à la Chine via Lagardère Travel Retail inquiète les opérateurs alors qu'Etats et entreprises essayent de limiter les déplacements de leurs citoyens et salariés afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. Il faudra patienter jusqu'au 27 février pour connaitre la teneur des comptes 2019 de la société. Le groupe vise une progression de son Résop du périmètre d'activités cible comprise entre +4% et +6% à change constant et hors acquisitions de HBF et de IDF.