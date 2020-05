Lagardère : les actionnaires approuvent toutes les résolutions - sauf une - proposées par la Gérance

(Boursier.com) — Les actionnaires de Lagardère ont approuvé toutes les résolutions proposées par la Gérance à l'exception du renouvellement de Madame Martine Chêne, et rejeté toutes les résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. L'Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire s'est tenue mardi 5 mai 2020 à 10 heures à huis-clos en application de l'article 4 de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, en conformité avec l'ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables et les recommandations de l'Autorité des marchés financiers.

Les actionnaires, qui représentaient un quorum supérieur à 79%, ont adopté 18 des 19 résolutions proposées par la Gérance et le Conseil de Surveillance et ont rejeté toutes les résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. La Société "remercie ses actionnaires de la confiance qu'ils ont exprimée, en soutenant la stratégie claire, responsable et ambitieuse qui leur est présentée avec transparence depuis de nombreuses années".

La Gérance, avec le soutien du Conseil de Surveillance, est "plus que jamais déterminée" à poursuivre le développement du groupe autour de ses deux activités leaders, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing, afin de continuer à créer de la valeur à long terme pour l'ensemble des parties prenantes.

Le Conseil de Surveillance tient à remercier Martine Chêne pour la contribution qu'elle a apportée aux travaux du Conseil et les rapports qu'elle a entretenus avec ses collègues depuis 2008.