Lagardère : le Conseil de Surveillance rejette la demande d'Assemblée formulée par Amber Capital et Vivendi

Lagardère : le Conseil de Surveillance rejette la demande d'Assemblée formulée par Amber Capital et Vivendi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s'est réuni le lundi 31 août sous la présidence de Patrick Valroff. Il a pris acte des démissions de Mme Aline Sylla-Walbaum et de M. Yves Guillemot. Le Conseil de Surveillance a tenu à les remercier pour leurs contributions actives au cours de leurs mandats

En remplacement de Mme Sylla-Walbaum, le Conseil de Surveillance a coopté Mme Valérie Bernis, dont l'expérience reconnue au sein de grands groupes à dimension internationale sera un atout précieux pour accompagner le groupe Lagardère . Mme Valérie Bernis rejoindra le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE.

Pas de nouvelle Assemblée générale

Le Conseil de Surveillance a étudié la demande conjointe d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une Assemblée générale exceptionnelle. Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires . La dernière Assemblée générale s'étant valablement tenue, le 5 mai à l'issue de plusieurs mois de débats intenses sur la gouvernance du Groupe , le Conseil a considéré qu'il n'y avait aucun motif légitime à la convocation d'une nouvelle Assemblée générale dans l'urgence .