Lagardère : le Conseil de surveillance est favorable à la transformation en SA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Lagardère, réuni le 30 avril, a émis un avis favorable sur le projet de transformation de Lagardère SCA en société anonyme au regard de l'intérêt social et notamment sur les conditions de compensation de la perte des droits financiers et non financiers des associés commandités par attribution à leur profit de 10 millions d'actions nouvelles représentant environ 7,63% du capital de la Ssciété pré-émission .

Le Conseil de surveillance s'est prononcé au vu notamment du rapport d'appréciation établi par le cabinet Ledouble, mandaté par le Conseil de Surveillance en qualité d'expert indépendant.