Lagardère : le chiffre d'affaires chute de près de 40% au troisième trimestre

(Boursier.com) — Plombé par la crise sanitaire et économique actuelle, Lagardère voit son chiffre d'affaires fondre de 38,3% au troisième trimestre à 1,188 milliard d'euros. Après une légère reprise de l'activité esquissée à la fin du deuxième trimestre et jusqu'à la mi-août, le Travel Retail fait face aux effets de la " deuxième vague " de Covid-19, affichant un chiffre d'affaires en chute libre de 66,1%. Lagardère Publishing continue en revanche à bien résister avec une hausse du chiffre d'affaires de 6,0%, portée par la bonne performance de la France qui bénéficie de la progression des divisions Littérature générale et Illustré, ainsi que par la forte croissance de l'activité aux États-Unis et au Royaume-Uni, nourrie par les succès d'un nombre important de best-sellers et par la dynamique favorable des formats numériques.

Compte tenu de l'incertitude du contexte économique lié à la pandémie et notamment de la difficulté à estimer les conditions de reprise du trafic aérien, le Groupe confirme l'annulation de la guidance de Résop communiquée le 27 février et suspendue de manière indéterminée le 25 mars. La Société entend poursuivre le dialogue actionnarial engagé fin août 2020 avec pour objectif commun que le Groupe résiste au mieux à cette crise inédite et en ressorte renforcé.