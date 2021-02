Lagardère : la spéculation sur la branche médias reprend

(Boursier.com) — Les spéculations autour de la cession de la branche médias de Lagardère, du moins ce qu'il en reste, sont de retour. A en croire 'Le Monde', "Arnaud Lagardère souhaite faire avancer la cession de ces actifs jugés non stratégique... Les discussions vont bon train entre Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère à quelques semaines de l'assemblée générale du groupe, qui pourrait se tenir début mai".

La vente d'Europe 1, un sujet hautement sensible à l'approche de l'élection présidentielle de 2022, à Vincent Bolloré serait notamment vue favorablement par Arnaud Lagardère. Bernard Arnault, venu au secours du patron de Lagardère l'an passé et qui s'était montré récalcitrant à une telle opération, serait désormais moins catégorique alors que la radio perd plusieurs dizaines de millions d'euros par an...

Lagardère, qui prenait plus de 6% à la mi-séance, gagne encore près de 4% à 21,6 euros en début d'après-midi.