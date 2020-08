Lagardère : la paix des braves entre Vivendi et Amber Capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amber Capital et Vivendi enterrent la hache de guerre sur le dossier Lagardère. Malgré leurs divergences, les deux parties ont signé un pacte à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours.

Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi. Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d'un accord conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques.

Le texte de cet accord a été transmis à l'Autorité des marchés financiers qui en assurera la publicité conformément à la réglementation en vigueur.