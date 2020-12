Lagardère : la Cour d'appel de Paris rejette la demande de Vivendi et d'Amber Capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Cour d'appel de Paris confirme la décision du Tribunal de commerce. Elle vient de rejeter la demande de Vivendi et du fonds Amber Capital de convocation anticipée d'une assemblée générale de Lagardère. "Il n'est pas démontré que les demandes des sociétés Amber Capital et Vivendi tendent à des fins conformes à l'intérêt social et il convient de confirmer la décision qui les a rejetées", indique la Cour. Dans son arrêt, elle "confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 octobre 2020" et condamne Amber Capital et Vivendi à payer à Lagardère 20.000 euros chacune.

Vivendi et le fonds activiste Amber, respectivement 1er et 2e actionnaire de Lagardère, souhaitent être représentés au conseil de surveillance du groupe, dont ils veulent faire évoluer la gouvernance. Ils ont conclu en août un pacte d'actionnaires, et ont saisi la justice début septembre, après avoir été déboutés par le conseil de Lagardère de leur demande d'organiser une AGE.

Vivendi et Amber, qui détiennent respectivement près de 27% et 20% du capital de Lagardère SCA , se sont alliés après que Bernard Arnault a conclu un partenariat par lequel il est entré à hauteur de 27% au capital de la holding familiale Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital.