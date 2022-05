Lagardère : l'avenir des radios en question

(Boursier.com) — Lagardère , objet d'une offre de rachat de Vivendi, pourrait rendre autonome son pôle radios (Europe 1, Virgin Radio, RFM) via le regroupement de ces activités au sein d'une société en commandite par actions. "Parmi les voies envisagées, qui devront en tout état de cause être financièrement neutres pour le groupe Lagardère, une option consisterait à regrouper les activités radios sous une société en commandite par actions (ancienne forme sociale de Lagardère SA) dont les associés commanditaires seraient des sociétés du groupe Lagardère, et dont le gérant-commandité serait Monsieur Arnaud Lagardère lui-même, qui en assurerait ainsi le contrôle", précise la société. Le conseil d'administration de Lagardère prendra une décision sur ce projet d'ici cet été.