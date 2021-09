Lagardère : JD.com et JIC entrent au capital de Lagardère Travel Retail Asia

(Boursier.com) — JD .com et JIC (China Jianyin Investment) vont entrer au capital de Lagardère Travel Retail Asia, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le groupe en Asie. Les deux acteurs asiatiques vont acquérir 22,36% du capital (dont 18,63% pour JD.com et 3,73% pour JIC) de la filiale de Lagardère.

Lagardère Travel Retail Asia regroupe les activités d'Asie du Nord (Chine continentale, Hong Kong et Japon), désormais présentes dans 32 aéroports et 28 gares ferroviaires à grande vitesse, avec un réseau de 480 magasins dans tous les segments (Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration), lesquelles ont généré un chiffre d'affaires total de 148 ME en 2020.

L'opération s'effectue par des apports en numéraire pour un total de 720 M CNY, soit environ 94 ME, et aura un effet net favorable d'environ 79 ME sur la dette nette du groupe Lagardère à sa réalisation, prévue en septembre 2021.

Cet investissement minoritaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique qui permettra d'accélérer le développement de Lagardère Travel Retail en Asie, en particulier sur les canaux de distribution digitaux. Lagardère Travel Retail Asia s'appuiera notamment sur l'expertise numérique de JD.com pour développer les meilleures pratiques en matière de chaine d'approvisionnement et d'analyse des données et permettre de nouvelles expériences et de nouveaux services aux clients dans l'ensemble de son réseau de vente, avec le développement d'offres de shopping omnicanal.