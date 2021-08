Lagardère : Hachette Book Group acquiert Workman Publishing

Lagardère : Hachette Book Group acquiert Workman Publishing









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère annonce la signature, le 16 août, par Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, d'un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing.

Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 M$. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette.

Fondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique (cuisine, jardinage, voyage, développement personnel, etc.). La société a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires total de 134 M$, en croissance de plus de +12% par rapport à 2019.

Les publications de Workman Publishing, soutenues par l'innovation, les marques puissantes et la réputation de la maison d'édition auprès de ses partenaires, viendront s'insérer de façon très complémentaire à celles d'Hachette Book Group. Dans un contexte de forte consolidation du marché, cette opération permettra à Hachette Livre d'accroître significativement la présence d'Hachette Book Group aux Etats-Unis, de renforcer ses positions en Jeunesse et de créer ainsi des leviers de croissance sur des marchés porteurs.

La réalisation de cette acquisition, qui est soumise à plusieurs conditions usuelles dont l'agrément des autorités de concurrence compétentes, devrait intervenir à l'automne 2021.