Lagardère : Groupe Arnault monte à près de 7% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Arnault continue de pousser ses pions au sein du capital de Lagardère, dont il détient désormais 6,96% de son capital, à travers l'un de ses instruments financiers, Financière Agache.

"La société anonyme Financière Agache (...) a déclaré avoir un franchi individuellement en hausse, le 29 septembre 2020, le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA et détenir individuellement 8.776.933 actions" de la société, soit 6,69% du capital et 5,07% des droits de vote, a détaillé lundi soir l'AMF. "Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère SCA sur le marché", a précisé le gendarme boursier dans un communiqué.

A la date du 29 septembre, "M. Arnaud Lagardère et les sociétés Lagardère, LM Holding et Lagardère Capital agissant de concert avec les sociétés Groupe Arnault et Financière Agache (...) détiennent de concert, au 29 septembre 2020, 13,95% du capital" de Lagardère, a ajouté l'AMF.

Les familles Arnault et Lagardère avaient conclu en mai dernier un partenariat, finalisé fin septembre en vue de contrer la montée au capital de Lagardère de Vivendi, allié au fonds Amber, qui ont noué un pacte d'actionnaires.

De son côté, Vivendi a déclaré le 1er octobre qu'il détenait au 30 septembre 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de la société d'Arnaud Lagardère. Dans cette même déclaration, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a fait part de son "intention de poursuivre ses achats (ndlr : de titres) sous réserve des conditions de marché, y compris par l'exercice, selon le niveau de prix applicable, des droits de première offre et de préemption consentis par Amber Capital". Une déclaration qui avait fait flamber de près de 16% le cours de Lagardère jeudi dernier...

A la Bourse de Paris, ce lundi, le titre a encore grimpé de 8,2%, objet d'intenses spéculations, avant l'annonce du renforcement de Groupe Arnault.