Lagardère : grimpe après le point trimestriel

(Boursier.com) — Lagardère avance de 1,2% à 18,9 euros après son point trimestriel. Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le groupe "demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence géographique diversifiée de ses deux principales branches".

Oddo BHF évoque une publication légèrement supérieure à ses attentes, principalement sous l'effet de Travel Retail dont le momentum de reprise se poursuit avec une hausse de 18%, notamment grâce à une bonne dynamique en Europe/US la reprise en Asie (malgré une reprise plutôt poussive en Chine), mais aussi une bonne dynamique en Europe et aux US. Lors de sa conférence téléphonique, le management a indiqué viser, sur les trois derniers mois de l'exercice, une croissance à peu près similaire à celle du T3 pour Lagardère Travel Retail, tandis que pour Publishing, le T4 devrait être meilleur en France, notamment compte tenu de la publication d'un nouvel album d'Asterix. Le broker maintient ses prévisions inchangées à la suite de cette publication. Il réitère son opinion'neutre' sur le titre avec une cible de 25 euros. Il estime la valorisation raisonnable au regard des perspectives moyen terme de la société. Le groupe devrait être consolidé dans Vivendi d'ici la fin d'année. L'analyste ne table pas sur une offre sur les minoritaires de la part de Vivendi à court/moyen terme.