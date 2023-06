Lagardère : Geoffroy Lejeune est nommé Directeur de la rédaction du JDD

(Boursier.com) — Jérôme Béglé devient Directeur Général de la rédaction de Paris Match alors que Geoffroy Lejeune est nommé Directeur de la rédaction du JDD.

Précédemment Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune est nommé, à compter du 23 juin, Directeur de la rédaction du JDD par Arnaud Lagardère (Président Directeur Général du groupe Lagardère).

Après avoir débuté sa carrière au Point en 2009, il est recruté par Valeurs Actuelles dont il devient rédacteur en chef adjoint au service politique, puis rédacteur en chef du service politique en 2015 avant d'être nommé directeur de la rédaction en 2016 à seulement 27 ans devenant le plus jeune directeur de rédaction française. Il est parvenu à redresser ce titre en lui insufflant une nouvelle ligne éditoriale, faite de partis-pris et d'enquêtes iconiques. Cette stratégie a permis au titre de retrouver sa bonne santé économique. "Il a par ailleurs su emmener les équipes de la rédaction au-delà du papier pour décliner le support de manière digitale et événementielle", explique la société Lagardère.

Au JDD, Geoffroy Lejeune aura pour mission d'incarner l'excellence journalistique, à savoir : les faits, l'investigation, le devoir d'informer.

Geoffroy Lejeune a par ailleurs collaboré régulièrement avec plusieurs rédactions audiovisuelles tout au long de sa carrière et de manière remarquée comme avec Public Sénat, i-télé, Europe 1, Sud-Radio, CNews, LCI, RTL ou BFM TV.