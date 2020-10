Lagardère gagne une manche face à Vivendi, qui fait appel

(Boursier.com) — Le tribunal de commerce de Paris, saisi par Vivendi et le fonds Amber Capital, a rejeté mercredi leur demande de tenue d'une assemblée générale extraordinaire de Lagardère, avant la date normale de l'AG, prévue en mai 2021. Le tribunal a ainsi jugé que rien ne justifiait la tenue d'une AG extraordinaire (AGE) du groupe d'édition, de médias et de boutiques d'aéroport.

"Les demandeurs ne démontrent pas avec l'évidence requise qu'ils poursuivent un autre but que celui de leurs intérêts propres et que les nominations qu'ils sollicitent auraient pour effet d'aboutir à un meilleur fonctionnement du conseil de surveillance", a estimé le tribunal.

Vivendi et le fonds activiste Amber, respectivement 1er et 2e actionnaire de Lagardère, souhaitent être représentés au conseil de surveillance du groupe, dont ils veulent faire évoluer la gouvernance. Ils ont conclu en août un pacte d'actionnaires, et ont saisi la justice début septembre, après avoir été déboutés par le conseil de Lagardère de leur demande d'organiser une AGE.

Vivendi va faire appel de la décision de justice

Mercredi, Vivendi a rapidement annoncé son intention de faire appel de cette décision. "Vivendi, qui reste confiant dans le bien-fondé de la démarche, va faire appel de cette décision", a indiqué le groupe de médias.

De son côté, Lagardère a appelé dans un communiqué à "restaurer un dialogue actionnarial constructif et apaisé et une gouvernance sereine dans l'intérêt du groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes".

Vivendi et Amber, qui détiennent respectivement près de 27% et 20% du capital de Lagardère SCA , se sont alliés après que Bernard Arnault a conclu un partenariat par lequel il est entré à hauteur de 27% au capital de la holding familiale Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital.

Le concert Lagardère-Arnault a désormais franchi le seuil de 15%

Le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a récemment franchi le seuil de 15% du capital du groupe Lagardère. Le concert a ainsi déclaré mardi à l'AMF avoir dépassé, le 7 octobre, le seuil de 15% du capital de Lagardère SCA et détenir 15,01% du capital et 16,93% des droits de vote.

A la Bourse de Paris, le titre Lagardère a terminé mercredi soir en hausse de 1% à 23,98 euros. Il affiche une progression de 23% depuis le début de l'année, soutenu par les rumeurs d'une possible OPA de Vivendi sur Lagardère.