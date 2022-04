Lagardère : forte hausse des revenus trimestriels

(Boursier.com) — Lagardère présente un chiffre d'affaires de 1,304 milliard d'euros au premier trimestre, en forte progression de 44,0% en données publiées et 38,0% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de change favorable de +40 ME, essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain, et par un effet de périmètre positif de +20 ME principalement lié à l'acquisition de Workman Publishing.

Dans un environnement instable marqué par la crise sanitaire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie6 et des tensions inflationnistes, Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie. En l'état, le Groupe maintient ses perspectives pour l'année 2022 communiquées lors de la publication des résultats annuels le 17 février 2022 à savoir :

- Lagardère Publishing : le chiffre d'affaires consolidé est attendu à un niveau stable en 2022. La profitabilité devrait être affectée par une orientation moins favorable du marché dans un contexte de tensions inflationnistes sur les coûts. Lagardère Publishing attend ainsi une marge opérationnelle légèrement supérieure à 11% pour l'année 2022.

- Lagardère Travel Retail : la diversité des implantations et des segments d'activité de la branche permet de bénéficier des reprises de vols dès que les mesures sanitaires le permettent. Le contexte, bien qu'en amélioration, demeure néanmoins incertain. La branche demeure vigilante quant à l'évolution du trafic aérien en 2022 et est confiante quant à ses capacités d'adaptation dans cet environnement qui reste instable, bien qu'en amélioration progressive. Elle poursuit ses initiatives d'excellence opérationnelle initiées pendant la crise, afin de permettre à Lagardère Travel Retail de contenir le flow through en 2022 à un niveau compris entre 15% et 20%9 dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021.

- Autres activités : la rationalisation des coûts du Corporate se poursuivra en 2022, avec un objectif de réduction supplémentaire de 10 ME pour atteindre un niveau de 35 ME en 2022, soit une baisse de 50% en trois ans vs. 2019.