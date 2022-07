Lagardère : forte croissance des résultats

(Boursier.com) — Lagardère a annoncé pour le premier semestre des comptes en forte amélioration. Le chiffre d'affaires du groupe au premier semestre 2022 s'établit à 3,027 MdsE, soit une évolution de +38,6% en données comparables. Le Résop Groupe au premier semestre atteint 107 ME, en forte progression de +104 ME, vs +3 ME au premier semestre 2021. Lagardère Publishing enregistre un Résop de 81 ME (110 ME en 2021) et Lagardère Travel Retail un Résop de 26 ME (-96 ME en 2021). Le résultat avant charges financières et impôts (RACFI) s'établit à 32 ME en 2022, contre -91 ME en 2021, incluant des éléments non récurrents / non opérationnels pour -70 ME. Le résultat net ajusté part du groupe s'affiche à +25 ME, contre -86 ME en 2021. La perte nette part du groupe est sensiblement réduite à 45 ME, contre 153 ME un an avant.

À fin juin 2022, le free cash flow du groupe hors variation de BFR est en nette progression à 54 ME, contre -12 ME à fin juin 2021. La variation du BFR est de -170 ME à fin juin 2022, avec un fort effet de saisonnalité pour Lagardère Publishing, vs +88 ME en 2021. L'endettement net s'élève à 1,961 MdE au 30 juin 2022, par rapport à un montant de 1,535 MdE au 31 décembre 2021. Le levier à 3,69x reste proche de celui de fin décembre 2021 de 3,64x.

Concernant Lagardère Publishing, le groupe maintient ses perspectives pour l'année 2022 communiquées lors de la publication des résultats annuels. L'environnement en nette amélioration et la poursuite des initiatives d'excellence opérationnelle initiées pendant la crise permettent à Lagardère Travel Retail d'améliorer les perspectives 2022 de "flow through" à un niveau compris entre 10% et 15% dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021. Sur les autres activités, le groupe maintient ses perspectives 2022, à savoir la poursuite de la rationalisation des coûts du Corporate avec un objectif de réduction supplémentaire de 10 ME pour atteindre un niveau de 35 ME en 2022.