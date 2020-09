Lagardère : flambe !

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Lagardère bondit de près de 10% à 16,7 euros en début de séance à Paris, dopé par la prise de participation directe de Bernard Arnault dans le groupe d'édition et de distribution spécialisée. Si, comme attendu, Groupe Arnault, le véhicule d'investissement familial du patron de LVMH, a finalisé le partenariat annoncé le 25 mai dans le cadre duquel il entre à hauteur de 27% au capital de Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital, Groupe Arnault a annoncé hier soir avoir pris une participation directe dans Lagardère SCA de plus de 5%.

La concrétisation de notre investissement dans Lagardère Capital et dans Lagardère SCA solidifie notre engagement aux côtés d'Arnaud Lagardère et témoigne de notre attachement à l'intégrité et au développement du Groupe autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail , a commenté Bernard Arnault.

A l'issue de ces opérations, Arnaud Lagardère et Groupe Arnault agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA et ont procédé aux déclarations requises auprès de l'Autorité des marchés financiers, le concert détenant à ce jour 12,77% du capital et 15,19% des droits de vote de la société.

Chahuté par plusieurs actionnaires, Arnaud Lagardère peut désormais compter sur un soutien de poids alors que Vivendi et Amber, qui détiennent respectivement 23,5% et 20% du capital, ont noué le mois dernier un pacte d'actionnaires en demandant quatre sièges au conseil de surveillance. Pour tenter d'obtenir gain de cause, ils ont saisi début septembre la justice pour réclamer la convocation d'une assemblée générale, refusée par Arnaud Lagardère. Le tribunal de commerce de Paris rendra sa décision le 14 octobre.