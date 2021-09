Lagardère : Financière Agache exerce son option de cession de Lagardère Capital en contrepartie d'actions Lagardère SA

Lagardère : Financière Agache exerce son option de cession de Lagardère Capital en contrepartie d'actions Lagardère SA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Financière Agache a exercé, le 1er septembre 2021 sa faculté de céder l'intégralité de sa participation dans la société Lagardère Capital en contrepartie d'actions Lagardère SA détenues par Lagardère Capital à hauteur de la valeur de sa participation dans cette dernière, conformément aux termes du pacte d'actionnaires entre M. Arnaud Lagardère, M. Pierre Leroy, et les sociétés Lagardère, LM Holding, Lagardère Capital, Financière Agache et Agache, amendé le 26 avril 2021.

Conformément audit pacte d'actionnaires, Financière Agache recevra ainsi en contrepartie de ses actions Lagardère Capital cédées, 3.910.139 actions Lagardère SA actuellement détenues par Lagardère Capital.

L'opération, qui sera réalisée au moyen d'une réduction de capital inégalitaire de Lagardère Capital, devrait être finalisée au plus tard début octobre.

Concomitamment à cette réalisation, le pacte d'actionnaires ainsi que le concert composé par, d'une part, M. Arnaud Lagardère et les sociétés Lagardère, LM Holding, Lagardère Capital et Arjil Commanditée - Arco et, d'autre part, les sociétés Agache et Financière Agache, prendront fin.

Rappelons que Financière Agache est une société holding contrôlée par la société Agache (anciennement dénommée Groupe Arnault). Le groupe Financière Agache exerce l'essentiel de son activité dans le domaine du luxe par l'intermédiaire de ses participations de contrôle dans Christian Dior et LVMH. Le groupe Financière Agache détient également un portefeuille d'investissements financiers diversifiés.