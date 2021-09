Lagardère : et maintenant ?

(Boursier.com) — Dans un communiqué, le Groupe Lagardère évoque la teneur de la réunion du Conseil d'administration de Lagardère SA, tenue le 24 septembre, sur convocation d'Arnaud Lagardère, pour recevoir la présentation du plan stratégique 2022-2024.

Ce plan stratégique s'inscrit dans la continuité du modèle réaffirmé à l'occasion de la transformation de la société en société anonyme, fondé sur la complémentarité de ses différentes activités ainsi que sur l'optimisation de sa performance opérationnelle.

Pour chacune des activités, cette stratégie repose principalement sur les axes suivants...

Pour Lagardère Publishing

- une croissance externe visant tant l'optimisation de l'emprise géographique actuelle que la progression qualitative de l'activité dans tous ses segments ;

- une exploitation accentuée de la richesse des catalogues et des droits qui leur sont attachés en vue d'une déclinaison de l'écrit au profit de formes de diffusion différentes et de publics nouveaux ;

- une modernisation du dispositif de distribution et la poursuite des économies et de la rationalisation des coûts ;

- une attention particulière portée aux problématiques de RSE, au titre du fonctionnement de l'entreprise mais aussi à celui de la conception même de l'activité ;

Pour Lagardère Travel Retail

- une consolidation de la position de leader sur les trois lignes métiers du Travel Retail, à travers une proposition de valeur et des partenariats plus collaboratifs avec les bailleurs et les propriétaires de marques ;

- un renforcement de la croissance organique grâce au développement du digital et d'une vision ambitieuse autour de la RSE ;

- des efforts continus d'économies opérationnelles, grâce à la variabilisation des charges et l'optimisation des mesures structurelles de réduction de coûts, ainsi que l'optimisation du fonds de roulement et de la trésorerie ;

- une accélération de l'expansion, notamment en Asie, sur les trois lignes de métier.

Pour les Autres activités, le Conseil suggère le développement de l'influence et de l'audience du pôle Lagardère News, une amélioration de l'offre éditoriale, une rationalisation des coûts et un renforcement dans le digital.

Le Conseil a, bien évidemment, examiné l'accord entre Vivendi et Amber Capital, faisant suite à l'annonce, le 15 septembre, par Vivendi SE de son projet d'acquérir la participation d'Amber Capital d'ici au 15 décembre 2022, sous condition de l'obtention des autorisations requises pour la prise de contrôle susceptible de résulter de l'offre publique obligatoire qui suivrait cette acquisition. Le Conseil d'administration va constituer en son sein, conformément à la règlementation boursière, un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants. Il sera notamment chargé de suivre le processus et de préparer le projet d'avis que le Conseil d'administration serait invité à rendre, le moment venu, sur le projet d'offre.