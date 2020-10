Lagardère : encore 7,5% de gains au compteur !

Lagardère : encore 7,5% de gains au compteur !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère renoue avec ses niveaux de fin 2017 en bourse ! Porté par la bataille entre Groupe Arnault et Arnaud Lagardère d'un côté, et Vivendi et Amber de l'autre, le titre du groupe d'édition et de distribution spécialisée avance de près de 8% à 27,3 euros en fin de matinée, portant ses gains à plus de 32% sur cinq séances.

Les deux parties se rendent coup pour coup. Alors que Vivendi avait déclaré jeudi dernier détenir, au 30 septembre, 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de la société d'Arnaud Lagardère, Groupe Arnault a annoncé hier soir détenir désormais 6,96% du capital de Lagardère, à travers l'un de ses instruments financiers, Financière Agache. A la date du 29 septembre, "M. Arnaud Lagardère et les sociétés Lagardère, LM Holding et Lagardère Capital agissant de concert avec les sociétés Groupe Arnault et Financière Agache (...) détiennent de concert, au 29 septembre 2020, 13,95% du capital" de Lagardère, peut-on lire dans une déclaration AMF.

Les familles Arnault et Lagardère avaient conclu en mai dernier un partenariat, finalisé fin septembre en vue de contrer la montée au capital de Lagardère de Vivendi, allié au fonds Amber, qui ont noué un pacte d'actionnaires et réclament une recomposition partielle du Conseil de surveillance et l'obtention de quatre sièges.