Lagardère : en repli après la cession de Lagardère Sports

Lagardère : en repli après la cession de Lagardère Sports









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère cède 1,1% à 19,8 euros après avoir reçu une offre de rachat de la société d'investissement H.I.G. Capital pour 75% de Lagardère Sports. Ce projet de cession valorise Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 ME. "Cette valorisation n'inclut pas le potentiel de création de valeur future de la participation de 25% de Lagardère Sports que conservera le groupe, ni les gains potentiels liés au contrat avec la Confédération Africaine de Football", précise le groupe, qui va en revanche enregistrer une dépréciation comprise entre 210 et 240 ME.

L'analyste de Morgan Stanley ('pondération en ligne'), Patrick Wellington, écrit dans une note que la vente aura un effet dilutif sur les résultats, bien que peu d'investisseurs semblent considérer Lagardère sur cette base... Kepler Cheuvreux a par ailleurs maintenu son avis 'conserver' sur la valeur tout en ajustant son objectif de 22 à 21 euros.