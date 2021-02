Lagardère : en perte de 688 ME en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Lagardère s'élève à 4,439 milliards d'euros en 2020, soit une évolution de -38,4% en données comparables (7,211 MdsE en 2019).

Le Résop Groupe s'établit à -155 millions d'euros (378 ME en 2019). Au second semestre, le Résop Groupe est positif de 63 ME, marquant une forte amélioration de +281 ME par rapport au 1er semestre. Cela témoigne à la fois des efforts de réduction des coûts entrepris dès le début de la crise sanitaire et de la profitabilité de Lagardère Publishing.

Le résultat avant charges financières et impôts (RACFI) s'établit à -549 ME (411 ME en 2019), incluant des éléments non récurrents/ non opérationnels pour -336 ME.

Le résultat net s'élève à -688 ME, dont -660 ME pour la part du Groupe (-15 ME en 2019). Le résultat net ajusté - part du Groupe s'affiche à -330 ME en 2020.

Situation financière

Le free cash-flow du Groupe hors variation de BFR s'élève à -239 ME en 2020. Il est à l'équilibre au second semestre (+3ME, en amélioration de +245 ME par rapport au premier semestre).

La variation du BFR est de -17 ME en 2020 (+34 ME à fin décembre 2019), avec un très fort redressement au second semestre à +252 ME (-269 ME au 1er semestre 2020).

L'endettement net se réduit de 315 ME au second semestre, avec une dette nette à 1,733 MdE au 31 décembre 2020, par rapport à un montant de 2,048 MdsE au 30 juin 2020.

La situation de liquidité du Groupe est solide, avec 1,637 MdE de liquidités disponibles au 31 décembre 2020, dont 687 ME de trésorerie et placements financiers et 950 ME de montant non tiré sur la ligne de crédit syndiqué).

Perspectives

Compte tenu du recentrage stratégique, l'équilibre du Groupe repose sur ses deux branches principales, Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, pour lesquelles les effets de la crise sanitaire sont très différents.

Pour l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte d'atténuation progressive de la pandémie de Covid-19. Le Groupe poursuit ses efforts de maîtrise des coûts sur l'intégralité du groupe.