Lagardère : détachement du dividende ce lundi 25 avril

(Boursier.com) — Après deux années consécutives d'Assemblées générales tenues à huis clos, la société Lagardère SA a retrouvé ses actionnaires en Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire dans sa salle du Casino de Paris, le vendredi 22 avril à 10h.

A la suite des présentations traditionnelles portant sur l'activité, la politique RSE, la stratégie et les résultats financiers de la société et du Groupe, suivies de l'exposé synthétique des différents rapports des Commissaires aux Comptes, les actionnaires ont ensuite reçu la présentation de la composition et des activités du Conseil d'Administration et de ses Comités depuis leur création suite à la transformation de la Société en société anonyme.

A l'issue "d'échanges constructifs et cordiaux", les actionnaires, qui représentaient un quorum proche de 80%, ont adopté toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration, avec un taux moyen d'approbation de 99,55%.

Dividende et résolutions

Notamment, les actionnaires ont approuvé les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels et consolidés et à la distribution d'un dividende de 0,50 euro par action. Il sera détaché de l'action le 25 avril, et mis en paiement à compter du 27 avril.

Les actionnaires ont ratifié la cooptation de René Ricol en qualité de membre indépendant du Conseil d'Administration.

Ils ont également validé les éléments de rémunération dus aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021 et de leurs politiques de rémunération 2022.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement des autorisations d'attribution d'actions gratuites et d'actions de performance aux salariés et dirigeants du Groupe.

La retransmission en différé de cette Assemblée générale reste disponible en ligne sur le site internet de la société Lagardère, en français, en anglais et en langue des signes.