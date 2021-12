Lagardère : déclaration personnelle d'Arnaud Lagardère

(Boursier.com) — Suite à l'annonce du projet d'offre publique d'acquisition par Vivendi, Arnaud Lagardère effectue une déclaration personnelle, prenant note de "l'accélération du calendrier de l'offre de Vivendi". Il dit vouloir "en tant qu'actionnaire de cette entreprise, et de manière personnelle", réaffirmer quelques unes de ses convictions...

D'une part, Arnaud Lagardère rappelle : "Lors de la dernière assemblée du 30 juin 2021, nous avons ouvert une période de stabilité actionnariale, essentielle après tant d'années d'affrontements. Pour cela nous avions besoin d'un actionnaire puissant, lui-même stable et soucieux des intérêts français, rôle qu'a endossé Vivendi quand je leur ai proposé de rejoindre le capital de Lagardère. Je dois une nouvelle fois remercier tous les actionnaires représentés au sein du conseil y compris Amber qui va nous quitter, pour avoir contribué à cette paix actionnariale".

D'autre part, "les actionnaires ont depuis soutenu la stratégie de développement autour de l'intégrité du groupe dans ses 3 dimensions (Edition, Travel Retail, Média), avec un soutien affirmé à son management. Vivendi a une nouvelle fois, jeudi dernier, déclaré publiquement que le groupe Lagardère conserverait l'intégrité de son périmètre et que son management pourrait compter sur son soutien pour poursuivre ses objectifs de conquêtes".

"Le groupe Lagardère a récemment réaffirmé ses grandes ambitions pour ses activités, avec en vue des opérations d'acquisitions significatives dans le but de se placer en haut du podium mondial de l'édition et du Travel Retail notamment. En ma qualité d'actionnaire, je suis fier et heureux de voir Vivendi, un partenaire de très grande qualité, s'inscrire durablement dans cette stratégie de développement ambitieuse et responsable".

Arnaud Lagardère poursuit : "J'ajoute aussi que l'accélération du calendrier de l'opération efface les spéculations qui ont pu avoir lieu ces derniers mois. Ces doutes sont désormais derrière nous et c'est une bonne chose".

Il conclut : "Enfin je dois souligner que depuis ce 30 juin 2021 j'ai pu mesurer le soutien sans faille du management de Vivendi et de son premier actionnaire, la famille Bolloré. Ces derniers ont toujours été, depuis les premiers titres acquis par Vivendi en 2020, fidèles à leurs engagements et loyaux à l'intérêt social du groupe Lagardère. Ils n'ont jamais été une menace contrairement à ce que j'ai pu lire parfois mais un soutien indéfectible à notre culture, à notre stratégie et à notre intégrité. A toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, en gardent la mémoire, je dis sans retenue que notre actionnaire Vivendi et la famille Bolloré sont à la hauteur de l'héritage que nous a laissé Jean-Luc Lagardère".