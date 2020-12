Lagardère : décès d'Olivier Royant

Lagardère : décès d'Olivier Royant









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Olivier Royant, directeur de la rédaction de Paris-Match, est décédé le 31 décembre à l'Hôpital Franco-britannique de Levallois-Perret à l'âge de 58 ans, annonce Lagardère. Arnaud Lagardère et Constance Benqué, ainsi que toutes les équipes du pôle News et la rédaction de Paris-Match, expriment leur profonde tristesse. Né en 1962, diplômé de Science Po-Paris et d'un MBA à la Columbia University de New York, il a débuté dans le journalisme en 1982 à Radio Gilda, une radio locale privée parisienne, avant de rejoindre Paris Match en 1984. Grand reporter, il devint en 1987 correspondant aux Etats-Unis puis directeur-adjoint de la rédaction en 1998. En juillet, 2006, il est devenu directeur de la Rédaction de l'hebdomadaire.