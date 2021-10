Lagardère confirme ses ambitions de développement dans un environnement toujours incertain

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, soit sur 9 mois, le groupe Lagardère affiche un chiffre d'affaires de 3,539 milliards d'euros, soit une évolution de +8% en données publiées et de +13% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique essentiellement par un effet de change défavorable de -56 ME (principalement dû au dollar américain) et un effet de périmètre de -83 ME lié essentiellement aux activités non conservées.

Lagardère Publishing

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 s'établit à 1,826 MdE, soit +9% en données publiées et +10% en données comparables par rapport au 30 septembre 2020, en raison d'un effet de base favorable mais également d'une bonne performance de la branche au cours des neuf premiers mois en 2021.

Le chiffre d'affaires du 3 trimestre 2021 s'établit à 696 ME. Il affiche un repli de -3% par rapport au 3e trimestre 2020, essentiellement en raison d'un effet de base défavorable.

Lagardère Travel Retail

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 s'établit à 1,541 MdE, soit +15% en données publiées et +17% en données comparables par rapport au 30 septembre 2020. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de change négatif de -32 ME.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 s'établit à 710 ME. Il affiche une croissance de +82% par rapport au 3e trimestre 2020, notamment en raison d'un effet de base favorable, le 3e trimestre 2020 ayant été fortement affecté par les mesures de restriction des déplacements en lien avec la crise sanitaire.

Les autres activités

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 s'établit à 172 ME, soit une hausse de +5% en données publiées et +5% en données comparables par rapport au 30 septembre 2020.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 est de 57 ME. Il reste stable par rapport au 3e trimestre 2020.

Perspectives

Les effets de la crise sanitaire et de l'atténuation progressive des mesures restrictives sont différents pour Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Pour la fin de l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte de nouveaux variants de Covid-19. Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie sur l'intégralité du Groupe.

Pour Lagardère Publishing, la profitabilité de la branche continue d'être portée par la bonne dynamique des ventes et le mix favorable. Ainsi, Lagardère Publishing attend désormais une marge opérationnelle se rapprochant de 12% pour l'année 2021.

Pour Lagardère Travel Retail, l'activité de Lagardère Travel Retail est fortement corrélée à la tendance du trafic passagers aérien dans les différentes zones géographiques, dans un contexte qui s'améliore mais demeure incertain. La branche poursuit activement les initiatives d'excellence opérationnelle initiées en 2020, permettant à Lagardère Travel Retail de minimiser davantage le 'flow through' en 2021, à un niveau compris entre 12% et 15%.

Par ailleurs, Lagardère Travel Retail poursuit ses efforts de maîtrise de la trésorerie, en particulier sur le BFR et les Capex.